Пьяный пассажир рейса Оренбург — Москва начал приставать к одной из соседок из-за надписи «Помощь наркозависимым» на ее футболке. В результате между несколькими мужчинами завязалась драка, сообщил источник 360.ru.

Массовая драка произошла на борту Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind. Неадекватному мужчине не понравилась футболка девушки.

Когда он стал угрожать пассажирке и ее соседям, в конфликт вмешался еще один мужчина. Он попытался усмирить дебошира, между ними завязалась драка.

Бортпроводники успокаивали пассажиров и говорили им о необходимости занять свои места и пристегнуть ремни. В результате потасовка продолжилась уже после посадки, уточнил Telegram-канал Shot.

Ранее пьяный пассажир устроил скандал во время рейса Улан-Удэ — Москва. Другие пассажиры и бортпроводники скрутили мужчину, который матерился и угрожал окружающим «своими пацанами». В конце полета дебошир протрезвел и извинился за свое поведение.