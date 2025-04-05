Появилось видео тушения пожара в Государственной библиотеке в центре Москвы

Источник 360.ru показал видео ликвидации пожара на крыше Ленинки

В центре Москвы заметили тление на крыше Российской государственной библиотеки. Источник 360.ru прислал в редакцию видео ликвидации пожара.

Информацию о пожаре в Ленинке ранее предоставил 360.ru очевидец. Данные о возгорании проверили экстренные структуры.

Сотрудники МЧС на внешней стороне крыши библиотеки очага возгорания не нашли. После этого часть кровли сняли. Оказалось, что под ней тлеет обрешетник.

К тушению пожара привлекли почти 50 специалистов. Группировку усилили 13 единицами техники. Судя по кадрам присланного в редакцию видео, к зданию Ленинки также прибыли несколько автомобилей скорой помощи, заметны и реанимобили.

Позднее в МЧС рассказали, что возгорание удалось оперативно локализовать, а затем и полностью ликвидировать. При пожаре никто не пострадал.

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