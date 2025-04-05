Крыша Государственной библиотеки загорелась в центре Москвы

Крыша Российской государственной библиотеки загорелась на улице Воздвиженка в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

«Происходит тление обрешетника в кровельном пространстве», — сообщил источник.

На месте происшествия работают пожарные. Они вскрывают кровлю.

Подробности происшествия уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

В МЧС России подтвердили, что спасатели ликвидируют возгорание в центре Москвы.

«На улице Воздвиженка происходит тление обрешетника кровли трехэтажного административного здания», — уточнили в МЧС.

Специалисты осматривают помещения с помощью тепловизоров. Также пожарные установили подъемный механизм, чтобы провести разведку на крыше объекта.

На месте происшествия от МЧС России работают 49 человек и 13 единиц техники.

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