Появилось видео суда над пьяным, который задавил мать с младенцем в Кузбассе

Источник 360.ru: пьяного убийцу матери и ребенка отправили в СИЗО в Кузбассе

В начале апреля пьяных житель кузбасского поселка насмерть сбил женщину и ребенка. В распоряжении 360.ru появились кадры из суда над убийцей.

На заседании судья постановил отправить мужчину в СИЗО. Он проведет там два следующих месяца, пока продолжается следствие.

Мужчине 40 лет. Он сел за руль Pegeot 307 пьяным, вылетел на встречную полосу. В этот момент дорогу переходила женщина с коляской, в ней лежала ее шестимесячная дочь.

Автомобиль снес мать с ребенком. Они погибли на месте. Pegeot 307 после этого врезался в дом и опрокинулся, водителя сразу задержали. Оказалось, у мужчины не было даже прав.

Дело взял на контроль глава Следственного комитета Бастрыкин. В распоряжении редакции 360.ru появилось и видео смертельной аварии.