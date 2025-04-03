Появилось видео суда над пьяным, который задавил мать с младенцем в Кузбассе
Источник 360.ru: пьяного убийцу матери и ребенка отправили в СИЗО в Кузбассе
В начале апреля пьяных житель кузбасского поселка насмерть сбил женщину и ребенка. В распоряжении 360.ru появились кадры из суда над убийцей.
На заседании судья постановил отправить мужчину в СИЗО. Он проведет там два следующих месяца, пока продолжается следствие.
Мужчине 40 лет. Он сел за руль Pegeot 307 пьяным, вылетел на встречную полосу. В этот момент дорогу переходила женщина с коляской, в ней лежала ее шестимесячная дочь.
Автомобиль снес мать с ребенком. Они погибли на месте. Pegeot 307 после этого врезался в дом и опрокинулся, водителя сразу задержали. Оказалось, у мужчины не было даже прав.
Дело взял на контроль глава Следственного комитета Бастрыкин. В распоряжении редакции 360.ru появилось и видео смертельной аварии.