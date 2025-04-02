Появилось видео страшного ДТП в Кузбассе, в котором погибли женщина и ее дочь

Пьяный житель Ленинска-Кузнецкого сел за руль и насмерть сбил женщину и ее шестимесячную дочь, находившуюся в коляске. В распоряжении 360.ru оказались кадры, снятые в момент происшествия 1 апреля.
После наезда водитель потерял управление, вылетел с дороги, врезался в частный дом и опрокинулся. Его задержали на месте.
Против виновника аварии возбудили уголовное дело. Сотрудники ГАИ выяснили, что у мужчины не было даже водительских прав. Делом заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил и. о. руководителя ведомства Александру Кустову представить доклад о ходе расследования.
Ранее уголовное дело возбудили в Балашихе после того, как водитель маршрутки насмерть сбил четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе прямо на глазах его матери.
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