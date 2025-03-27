Дело возбудили после гибели ребенка под колесами маршрутки в Балашихе

Водитель маршрутки насмерть сбил четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета.

ДТП произошло накануне. Водителя уже задержали, против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой гибель человека. Полицейские ищут и опрашивают очевидцев происшествия.

Местный Telegram-канал «Балашиха LIVE» сообщил, что погибший ребенок ехал на самокате, а рядом шла его мама с коляской. Все произошло на ее глазах.

«Маршрутка переехала ребенка и протащила. Мать кричала, чтобы водитель остановился. И только потом он затормозил», — рассказала местная жительница.

По информации канала, мальчик умер уже в машине скорой помощи.

Балашихинская городская прокуратура взяла расследование дела на контроль.