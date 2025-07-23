Появилось видео спасения нырнувшей в пруд машины в Москве

Спасение автомобиля из пруда в Троицком административном округе Москвы сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
«Никто не пострадал, в данный момент машину вытягивают», — сообщил очевидец.
Автомобиль в водоеме заметили местные жители. Машина оказалась в пруду в деревне Зверево. Пользователи публиковали в местных чатах фото авто и переживали за водителя.
Утром к месту происшествия приезжала полиция. Пока неизвестно, как именно машина оказалась в пруду и кто ее владелец.
Ранее смертельное ДТП произошло в Забайкальском крае. В аварию попал заместитель председателя местного правительства. Все произошло поздно вечером 21 июля на дороге между селами Аблатуйский Бор и Доронинское в Улетовском районе.
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