Появилось видео спасения нырнувшей в пруд машины в Москве

Спасение автомобиля из пруда в Троицком административном округе Москвы сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

«Никто не пострадал, в данный момент машину вытягивают», — сообщил очевидец.

Автомобиль в водоеме заметили местные жители. Машина оказалась в пруду в деревне Зверево. Пользователи публиковали в местных чатах фото авто и переживали за водителя.

Утром к месту происшествия приезжала полиция. Пока неизвестно, как именно машина оказалась в пруду и кто ее владелец.

Ранее смертельное ДТП произошло в Забайкальском крае. В аварию попал заместитель председателя местного правительства. Все произошло поздно вечером 21 июля на дороге между селами Аблатуйский Бор и Доронинское в Улетовском районе.