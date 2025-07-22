Зампред правительства Забайкальского края попал в смертельное ДТП

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров попал в смертельную аварию. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, происшествие случилось накануне поздно вечером в на трассе между селами Аблатуйский Бор и Доронинское в Улетовском районе.
Автомобиль Mercedes чиновника столкнулся с Toyota Fielder. В результате аварии пострадал сам чиновник, а во второй машине травмы получили три человека, в том числе ребенок. Одна женщина погибла в машине скорой помощи.
Ранее два человека погибли и один пострадал в ДТП в горах Дагестана. Происшествие случилось на дороге Нижнее Хваршини — Верхнее Хваршини. Водитель ВАЗ-2110 потерял управление из-за камнепада и скатился в ущелье.
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