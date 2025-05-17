Появилось видео с жестко приземлившимся в Подмосковье вертолетом

Вертолет Robinson 66 опрокинулся после жесткой посадки в Одинцовском районе. Видеозапись с места ЧП опубликовала пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

На кадрах видно, что вертолет получил повреждения. По данным ведомства, он экстренно сел рядом с подмосковным селом Иславское, информация о пострадавших не поступала.

На место ЧП выехал заместитель прокурора Александр Дианов. Причины и обстоятельства случившегося установят следователи.