Появилось видео с жестко приземлившимся в Подмосковье вертолетом

Вертолет Robinson 66 опрокинулся после жесткой посадки в Одинцовском районе. Видеозапись с места ЧП опубликовала пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
На кадрах видно, что вертолет получил повреждения. По данным ведомства, он экстренно сел рядом с подмосковным селом Иславское, информация о пострадавших не поступала.
На место ЧП выехал заместитель прокурора Александр Дианов. Причины и обстоятельства случившегося установят следователи.
Ранее вертолет Ми-2 рухнул в Ленинградской области. Воздушное судно потерпело крушение в безлюдной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета. В результате авиакатастрофы погибли два члена экипажа.
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