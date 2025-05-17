Вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Вертолет Robinson 66 совершил жесткую посадку вблизи села Иславское Одинцовского района. Пилот не пострадал, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины ЧП. По данным пресс-службы, вертолет получил механические повреждения, специалисты оценят причиненный воздушному судну ущерб. Сейчас место ЧП осматривают следователи и криминалисты.
Ранее самолет Ан-12 со сломанным шасси жестко приземлился в Новом Уренгое. Борт завалился на бок и проехал несколько десятков метров. Несмотря на случившееся, экипаж не получил серьезных травм. Всего на борту находились восемь человек, одного из них госпитализировали.
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