Вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Вертолет Robinson 66 совершил жесткую посадку вблизи села Иславское Одинцовского района. Пилот не пострадал, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины ЧП. По данным пресс-службы, вертолет получил механические повреждения, специалисты оценят причиненный воздушному судну ущерб. Сейчас место ЧП осматривают следователи и криминалисты.

Ранее самолет Ан-12 со сломанным шасси жестко приземлился в Новом Уренгое. Борт завалился на бок и проехал несколько десятков метров. Несмотря на случившееся, экипаж не получил серьезных травм. Всего на борту находились восемь человек, одного из них госпитализировали.

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