Появилось видео с застрявшим между кондиционером и стеной дома мужчиной в Уфе
В Уфе мужчина застрял в узком пространстве между стеной здания и внешним блоком кондиционера. В итоге его вызволили спасатели. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.
Как отметили в пресс-службе Управления гражданской защиты, происшествие случилось на Проспекте Октября.
«За наружным блоком кондиционера застрял мужчина. Самостоятельно выбраться из узкого зазора у него не получалось», — заявили в пресс-службе.
В итоге прибывшие на место спасатели УГЗ Уфы аккуратно демонтировали кронштейны кондиционера с помощью инструментов и освободили застрявшего. Мужчину передали врачам. Сейчас ему ничего не угрожает.
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