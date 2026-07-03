Москвич застрял в общественном туалете из-за сломанного замка

Источник 360.ru: на Нагатинской улице Москвы посетитель застрял в туалете

Днем в пятницу посетитель общественного туалета на юге Москвы стал его заложником, у кабинки сломался замок. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в здании общественного туалета на Нагатинской улице. Посетителю пришлось провести внутри два часа.

Коммунальные службы вскрыли замок, скорая помощь не понадобилась.

В прошлом году москвич застрял в общественном туалете в парке Дружбы. Он рассказывал 360.ru, что дверь заблокировалась из-за сбоя в магнитном замке, но выламывать устройство самостоятельно он не стал.

В итоге заблокированный мужчина вызвал в экстренные службы, которые связались с сотрудниками платных туалетов и вызволили «пленника».