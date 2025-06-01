Появилось видео с вокзала в Москве, где ждут пострадавших в ЧП под Брянском

Около Киевского вокзала в Москве, куда прибудут пострадавшие в ЧП с мостом в Брянской области, стоят машины МЧС, скорой и полиции. Видео с обстановкой на вокзальной площади появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что на парковке стоят множество карет скорой помощи, в том числе и машины реанимации. Также у здания вокзала дежурят правоохранители и спасатели.

Ночью мост рухнул на пассажирский поезд Климов — Москва в Выгоничском районе Брянской области. В результате погибли семь человек, 69 пострадали. Всего в поезде ехали 388 пассажиров.

По словам губернатора региона Александра Богомаза, после ЧП госпитализировали 47 пострадавших. Он подчеркнул, что мост рухнул на железную дорогу из-за подрыва.