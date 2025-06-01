Появилось видео с вокзала в Москве, где ждут пострадавших в ЧП под Брянском

Около Киевского вокзала в Москве, куда прибудут пострадавшие в ЧП с мостом в Брянской области, стоят машины МЧС, скорой и полиции. Видео с обстановкой на вокзальной площади появилось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, что на парковке стоят множество карет скорой помощи, в том числе и машины реанимации. Также у здания вокзала дежурят правоохранители и спасатели.
Ночью мост рухнул на пассажирский поезд Климов — Москва в Выгоничском районе Брянской области. В результате погибли семь человек, 69 пострадали. Всего в поезде ехали 388 пассажиров.
По словам губернатора региона Александра Богомаза, после ЧП госпитализировали 47 пострадавших. Он подчеркнул, что мост рухнул на железную дорогу из-за подрыва.
Власти Самары заявили о готовности помочь Курской и Брянской областям после ЧП
День защиты детей отметили в Кузьминском лесопарке в Котельниках
Ярославская область предложила помощь пострадавшим в ЧП с поездами
Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим в ЧП под Брянском
Гуманитарную помощь ко Дню защиты детей передали из Котельников в зону СВО
Фуру с обрушившегося моста в Брянской области начали убирать
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте