Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области достигло 69

Губернатор Богомаз: при обрушении моста под Брянском пострадали 69 человек

Количество пострадавших из-за обрушения моста на железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области увеличилось. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

По его последним данным, травмы получили 69 человек, среди них трое детей. Глава региона уточнил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, включая одного ребенка.

«Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека», — написал глава региона.

Ранее стало известно, что московские медики подключились к оказанию помощи пострадавшим. На место происшествия за пострадавшими выдвинулись бригады Центра экстренной медицинской помощи, они заберут раненых, в том числе и ребенка.