Появилось видео с вокзала, где у пассажира нашли гранату

Обстановку на вокзале в Москве после обнаружения гранаты сняли на видео

Обстановку на московском автовокзале «Центральный», где у пассажира нашли гранату, сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Судя по ролику, ситуация спокойная. Кассы работают, пассажирам продолжают продавать билеты, транспорт курсирует. Люди ожидают посадку в зале.

Гранату обнаружили у пассажира во время досмотра через рентген. Подозрительного человека задержали. Официальной информации и других подробностей случившегося пока не поступало.

Автовокзал, где нашли боеприпас, находится на Щелковском шоссе.

Ранее предмет, похожий на гранату без чеки, обнаружили на газоне возле парковки ТЦ в Южном Бутове. На место происшествия вызвали взрывотехников. Выяснилось, что «граната» — муляж.