Появилось видео с улиц в Мьянме после землетрясения

Разрушенные землетрясением улицы в Мьянме сняли на видео

Землетрясение в Мьянме, отголоски которого ощущали даже в соседних странах, разрушило дома и повредило дорожное покрытие. Последствия подземных толчков снял на видео россиянин, поделившись кадрами с 360.ru.

«Только что, три минуты назад, мы поднимались по этой стене!» — воскликнул автор видео.

На улице видны обломки кирпича и других материалов.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Ранее россияне, оказавшиеся в Бангкоке, рассказали, что по стенам домов прошли трещины, а по фасаду небоскреба потекла вода из бассейна, располагавшегося на крыше. Звучала сирена тревоги, дети плакали от страха.

По предварительным данным, из-за землетрясения погибли не меньше 20 человек. Среди жертв стихийного бедствия — пятеро детей, которые не смогли выбраться из школы в городе Таунгу.

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