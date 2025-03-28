Появилось видео с улиц в Мьянме после землетрясения

Землетрясение в Мьянме, отголоски которого ощущали даже в соседних странах, разрушило дома и повредило дорожное покрытие. Последствия подземных толчков снял на видео россиянин, поделившись кадрами с 360.ru.
«Только что, три минуты назад, мы поднимались по этой стене!» — воскликнул автор видео.
На улице видны обломки кирпича и других материалов.
Ранее россияне, оказавшиеся в Бангкоке, рассказали, что по стенам домов прошли трещины, а по фасаду небоскреба потекла вода из бассейна, располагавшегося на крыше. Звучала сирена тревоги, дети плакали от страха.
По предварительным данным, из-за землетрясения погибли не меньше 20 человек. Среди жертв стихийного бедствия — пятеро детей, которые не смогли выбраться из школы в городе Таунгу.
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