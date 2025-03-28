Появилось видео с улиц в Мьянме после землетрясения

Разрушенные землетрясением улицы в Мьянме сняли на видео

Землетрясение в Мьянме, отголоски которого ощущали даже в соседних странах, разрушило дома и повредило дорожное покрытие. Последствия подземных толчков снял на видео россиянин, поделившись кадрами с 360.ru.

«Только что, три минуты назад, мы поднимались по этой стене!» — воскликнул автор видео.

На улице видны обломки кирпича и других материалов.