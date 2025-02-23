Появилось видео с пожаром после взрыва рядом с ЖК «Ривер парк»

Взрыв прогремел рядом с ЖК «Ривер Парк» на Коломенской улице в Москве 23 февраля. Вспыхнул пожар. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

Как уточнил источник 360.ru, загорелись две бытовки и легковушка. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Возгорание оперативно потушили. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины происшествия пока неизвестны. Мог взорваться взорвался газовый баллон в бытовке у рабочих, писал Telegram-канал Mash.

Ранее в Ростове-на-Дону на складе макулатуры произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров, затем увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, кровля здания частично обрушилась.