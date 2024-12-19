Появилось видео с петербурженкой, умершей после удара дверью в метро

Женщина скончалась в Санкт-Петербурге после удара дверью в подземке. Кадры с места случившегося появились в распоряжении 360.ru.

На видео с места происшествия видно, как пассажирку в метро ударила стеклянная дверь, после чего женщина упала.

Источник сообщил «Фонтанке», что 39-летняя петербурженка пострадала на входе в вестибюль станции метро «Пролетарская». Она получила закрытую черепно-мозговую травму и гематому в области затылка.

В пресс-службе Петербургского метрополитена отметили, что женщине стало плохо при входе в подземку. Ей оказали помощь сотрудники метро, которые вызвали скорую помощь. Врачи отвезли пострадавшую в реанимацию, где она скончалась через несколько часов.

Накануне женщине стало плохо на эскалаторе станции метро «Авиамоторная» в столичном метрополитене.