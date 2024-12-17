Пассажирке стало плохо на эскалаторе станции метро «Авиамоторная» в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
По его словам, пострадавшая упала на ступени, ей помогли подняться очевидцы. Медики оказали женщине помощь на месте. Эскалатор пришлось временно остановить.
Изначально сообщалось, что на эскалаторе зажало девочку, но позже эту информацию опровергли. Пострадавшей оказалась взрослая женщина, под гребенку движущейся лестницы она не попала.
В октябре четырехлетнему мальчику в петербургском метро раздробило палец, но ребенок стоически выдержал боль. Позже врачи полностью восстановили ему конечность.
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Пассажирке стало плохо на эскалаторе станции метро «Авиамоторная» в Москве
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