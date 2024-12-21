Появилось видео с места взрыва петард в торговом центре в Королеве

Взрыв петард в ТЦ «Гелиос» в Королеве сняли на видео

В Королеве злоумышленники взорвали петарды в офисе МФЦ, расположенном в торговом центре «Гелиос». Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видны многочисленные взрывы, сотрудники торгового центра прячутся под столами.

«Какой-то мужчина принес в МФЦ коробку с петардами и умышленно ее поджег», — рассказала 360.ru свидетельница происшествия.

По ее словам, мужчину уже задержали.

Центр временно приостановил работу. Из здания эвакуировали более 300 человек, никто не пострадал.

Это не единственный подобный случай за сегодня. Сначала людей эвакуировали из торгового центра «Форт» в московском районе Отрадное из-за звуков, похожих на выстрелы. Охранники ТЦ задержали пожилую женщину, которая рассказала, что украинские мошенники убедили ее прийти и поджечь пиротехнику.

Чуть позже фейерверк запустили в отделении почты в Химках. Кто и зачем это сделал, пока неизвестно.