Появилось видео с места взрыва газового баллона в квартире на юго-востоке Москвы

Днем 10 сентября в двухкомнатной квартире на востоке Москвы взорвался баллон с газом. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Газ рванул в многоквартирном доме на Фортунатовской улице. По предварительным данным, хозяин жилья готовил себе еду при помощи баллона, пока плита находилась в ремонте, и в какой-то момент прогремел взрыв.

Мужчина пострадал, у квартиры выбило оконную раму и остекление. На улице никто травм не получил. На месте работают экстренные службы, которые оцепили территорию дома.

Ранее при взрыве бытового газа в доме в Великих Луках пострадали четыре человека.