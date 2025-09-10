Появилось видео с места взрыва газового баллона в квартире на юго-востоке Москвы

Днем 10 сентября в двухкомнатной квартире на востоке Москвы взорвался баллон с газом. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
Газ рванул в многоквартирном доме на Фортунатовской улице. По предварительным данным, хозяин жилья готовил себе еду при помощи баллона, пока плита находилась в ремонте, и в какой-то момент прогремел взрыв.
Мужчина пострадал, у квартиры выбило оконную раму и остекление. На улице никто травм не получил. На месте работают экстренные службы, которые оцепили территорию дома.