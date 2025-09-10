Москвич пострадал из-за взорвавшегося во время готовки газового баллона

Газовый баллон взорвался в двухкомнатной квартире дома на Фортунатовской улице в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

В результате взрыва выбило окна в нескольких квартирах, на место ЧП прибыли пожарные.

«На четвертом этаже видят частичное обрушение оконных конструкций», — добавил собеседник 360.ru.

По его словам, огня и задымления нет. В результате взрыва пострадал один человек — он получил ожоги.

«Мужчина готовил еду при помощи газового баллона, так как плита в ремонте», — добавил источник.

Ранее мощный пожар произошел в на складе в микрорайоне Новый Свет в Балашихе. Здание охватил огонь, прогремели взрывы. В распоряжении 360.ru появилось видео ЧП. Очевидцы рассказали, что на складе заправляли баллоны с газом.