Пять автомобилей загорелись во дворе дома на юго-западе Москвы

Несколько припаркованных машин вспыхнули во дворе жилого дома на улице Гримау в Академическом районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По словам очевидцев, первым вспыхнула BMW. С капота пламя перекинулось на крышу транспортного средства. На кадрах с места происшествия видно, что огонь распространился еще как минимум на четыре машины, стоявшие рядом с иномаркой.

Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в шиномонтаже на улице Лобачевского в Москве. Загорелись три автомобиля, а также покрышки и оборудование. Спасатели ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.