Появилось видео с места убийства активиста Еговцева в Лобне

Заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в подъезде собственного дома в подмосковной Лобне. В распоряжении 360.ru появилось эксклюзивное видео с места преступления.

На опубликованных кадрах показан подъезд дома, где произошло нападение. Входная дверь открыта настежь. На этаже, где, предположительно, находится квартира активиста, следов борьбы не видно.

Убийца подкараулил Еговцева в подъезде его дома и нанес ему несколько ударов ножом. Возможной причиной преступления могла стать неразделенная любовь нападавшего к жене активиста. По информации источника Telegram-канала Shot, около двух месяцев назад пару начал преследовать поклонник женщины.

Перед смертью Еговцев и его жена трижды обращались в полицию и заявляли о сталкере, который дежурил возле их дома.