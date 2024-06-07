Причиной убийства Еговцева могла стать его профессиональная деятельность

Первая версия — неразделенная любовь поклонника к жене убитого. По информации источника, около двух месяцев назад семейную пару начал преследовать поклонник женщины из прошлого. Между ним и Еговцевым произошел конфликт.

Вторым вероятным мотивом убийства стала профессиональная деятельность Еговцева. Движение «Зов народа» написало десяти жалоб на известных людей в России, в их числе Алла Пугачева, Лолита, Максим Галкин* и другие.

Перед смертью зампред «Зова народа» и его супруга трижды заявляли в полицию о сталкере, который дежурил возле их дома в Лобне.

Об убийстве Еговцева на 38-м году жизни в Московской области стало известно в пятницу, 7 июня. По предварительным данным, на него напали с ножом в подъезде дома, когда он возвращался из магазина.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.