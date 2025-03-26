Появилось видео с места стрельбы у ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном

Во дворе ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном, где сегодня была перестрелка, продолжает работать полиция. Территорию оцепили. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.

Выстрелы во дворе ЖК раздались утром. Когда из подъезда вышел мужчина, к нему подошел неизвестный, выстрелил, но промахнулся. Потерпевший быстро спрятался за стоявшей рядом машиной.

После этого из соседнего автомобиля вышел другой мужчина и открыл ответный огонь. В итоге нападавшие убежали, сели в «Жигули» и уехали. Данных о пострадавших пока не было.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что стрелявшего задержали и допрашивают.