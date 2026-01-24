Более 100 спасателей продолжили тушить пожар на нефтебазе в Пензе

Порядка 150 пожарных вторые сутки тушат возгорание на нефтебазе в Пензе после налета БПЛА. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор Олег Мельниченко.

Для ликвидации последствий ЧП направили 150 спасателей и более 40 единиц техники.

«Особенность тушения таких пожаров в том, что нефтепродукты должны полностью выгореть», — объяснил глава региона.

Сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня. В результате падения обломков беспилотника и пожара никто не пострадал, добавил губернатор.

В ночь на 23 января над российскими регионами уничтожили 12 БПЛА. Налеты дронов отразили в Белгородской, Воронежской, Брянской, Пензенской и Астраханской областях.

Примерно в 04:00 на нефтебазе в Пензе из-за атаки беспилотника разгорелся пожар. Губернатор подтвердил эту информацию и призвал доверять только проверенным источникам. Он также напомнил жителям, что за распространение фото и видео с пролетом и уничтожением БПЛА грозит ответственность.