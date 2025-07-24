Появилось видео с места падения Ан-24 недалеко от Тынды

Родственники погибших в крушении Ан-24 под Тындой пытаются приблизиться к месту авиакатастрофы и подъезжают к месту, где собираются спасатели. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

В Амурской области создали круглосуточный оперативный штаб и ввели режим ЧС. Спасатели и волонтеры пробираются к месту крушения. Ситуацию осложняет то, что самолет упал в труднодоступном месте.

Ан-24, летевший из Хабаровска в Тынду, пропал с радаров при заходе на посадку, позднее его горящие обломки нашли на склоне горы. Все 49 человек, находившиеся на борту, в том числе дети, погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в офисе авиакомпании «Ангара» проходят обыски.

Кроме того, в Приамурье и Хабаровском крае объявили трехдневный траур по погибшим. Семьи погибших хабаровчан получат по миллиону рублей.