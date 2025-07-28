Появилось видео с места обрушения жилого дома в Астрахани

Работы на месте обрушения жилого дома в Астрахани сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
Известно, что в доме обрушилась часть квартир с первого по пятый этаж, возгорания не последовало.
По предварительным данным, пострадали три человека. На месте работают 96 спасателей и 28 единиц техники. Для жильцов открыли пункты временного размещения.
По информации Telegram-канала Mash, дом уже не первый год числился аварийным и владельцы квартир выставляли жилье в нем на продажу по цене в несколько раз ниже рыночной, жалуясь на затопленный подвал и осевший фундамент. При этом продать его за весь прошлый год смогли только два человека.
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