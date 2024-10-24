Сегодня 17:27 Появилось видео с места нападения живодера на соседа в Мытищах
Житель Мытищ, ранее расправлявшийся с собаками, вечером 23 октября напал на соседа и избил его металлическим прутом. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.
Соседи рассказали, что агрессор сначала набросился на незнакомцев, прыснув в них из баллончика, затем — на вышедшего к нему соседа. Причиной конфликта стали попытки снять его действия на камеру. Пострадавшего отправили в больницу, а дебошир забаррикадировался в собственном доме.
Ранее тот же агрессивный мужчина попал в поле зрения правоохранителей как человек,
привязавший двух собак к своему автомобилю ВАЗ-2104 и протащивший их по асфальту. Тогда против него возбудили дело о жестоком обращении с животными.
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