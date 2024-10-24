Появилось видео с места нападения живодера на соседа в Мытищах

Житель Мытищ, ранее расправлявшийся с собаками, вечером 23 октября напал на соседа и избил его металлическим прутом. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Соседи рассказали, что агрессор сначала набросился на незнакомцев, прыснув в них из баллончика, затем — на вышедшего к нему соседа. Причиной конфликта стали попытки снять его действия на камеру. Пострадавшего отправили в больницу, а дебошир забаррикадировался в собственном доме.

Ранее тот же агрессивный мужчина попал в поле зрения правоохранителей как человек, привязавший двух собак к своему автомобилю ВАЗ-2104 и протащивший их по асфальту. Тогда против него возбудили дело о жестоком обращении с животными.