Появилось видео с места крушения легкомоторника в Раменском

Легкомоторный самолет Р-2002 Sierra, потерпевший крушение в районе аэродрома Мячково, разлетелся на куски. Видеозапись с места крушения борта опубликовала пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
На кадрах видно, что воздушное судно рухнуло посреди поля, остатки фюзеляжа охватило пламя.
Легкомоторник упал днем 6 февраля в Раменском районе. Обстоятельства случившегося выяснит Следственный комитет. Информацию о пострадавших ведомство пока не публиковало. К месту крушения выдвинулся зампрокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.
В Сети появилась информация, что борт рухнул во время учебно-тренировочного полета. В результате ЧП погибли два члена экипажа: курсант и пилот-инструктор. Летчики перестали выходить на связь с диспетчером примерно в 13:10.
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