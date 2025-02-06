Появилось видео с места крушения легкомоторника в Раменском

Легкомоторный самолет Р-2002 Sierra, потерпевший крушение в районе аэродрома Мячково, разлетелся на куски. Видеозапись с места крушения борта опубликовала пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

На кадрах видно, что воздушное судно рухнуло посреди поля, остатки фюзеляжа охватило пламя.

Легкомоторник упал днем 6 февраля в Раменском районе. Обстоятельства случившегося выяснит Следственный комитет. Информацию о пострадавших ведомство пока не публиковало. К месту крушения выдвинулся зампрокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

В Сети появилась информация, что борт рухнул во время учебно-тренировочного полета. В результате ЧП погибли два члена экипажа: курсант и пилот-инструктор. Летчики перестали выходить на связь с диспетчером примерно в 13:10.