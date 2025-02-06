Жертвами крушения легкомоторника в Раменском стали два человека

Легкомоторный самолет Р-2002 Sierra потерпел крушение во время учебного полета в Раменском районе. В результате авиакатастрофы погибли курсант и пилот-инструктор, сообщил Telegram-канал «112» .

По его данным, экипаж перестал выходить на связь в 13:10.

Обстоятельства крушения борта проверяет Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства уточнили, что самолет разбился в районе аэродрома Мячково.

«На место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов», — добавили в прокуратуре.

В связи с падением легкомоторника Следственный комитет организовал проведение процессуальной проверки.

«Информация по пострадавшим уточняется», — отметили в ведомстве.

Ранее в США разбился самолет Learjet 55 с российскими фигуристами. Воздушное судно следовало из аэропорта Норт-Ист Филадельфия в Национальный аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури.