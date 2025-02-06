СК установит обстоятельства крушения самолета в Подмосковье

Следователи организовали проверку после крушения самолета в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

«Днем 6 февраля 2025 года недалеко от аэродрома Мячкова в Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Информация по пострадавшим уточняется», — заявили в СК.

Сотрудники ведомства проводят комплекс мероприятий для выяснения обстоятельств крушения воздушного судна.

Легкомоторный самолет Р-2002 Sierra разбился в Раменском днем 6 февраля. По данным Telegram-канала «112», погибли два человека: курсант и пилот-инструктор.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура также организовала проверку. На место ЧП выехал заместитель прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.