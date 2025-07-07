Появилось видео с места гибели Старовойта

Место гибели экс-министра транспорта Романа Старовойта сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что к месту происшествия прибыли правоохранители, территорию оцепили. Также в кадр попал автомобиль, где нашли тело Старовойта с огнестрельным ранением.

В Следственном комитете основной версией гибели экс-министра назвали самоубийство. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Президент Владимир Путин 7 июля подписал указ об освобождении Старовойта с должности главы Минтранса. Врио министра российский лидер назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.