Появилось видео с места ЧП в Москве, где нашли голову школьника в рюкзаке

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили человеческие останки. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

Как сообщили в СК, из воды выловили рюкзак с головой школьника. По оценкам экспертов, погибшему было от семи до 10 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они допрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Как пишут местные жители в социальных сетях, в районе никто из детей не пропадал. Подробности ЧП выясняются. Остальные фрагменты тела ребенка пока не нашли.

