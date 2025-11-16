Голову ребенка в рюкзаке нашли в Гольяновском пруду Москвы

На востоке Москвы в Гольяновском пруду обнаружили рюкзак с головой ребенка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР . По предварительной оценке эксперта, возраст погибшего — от семи до 10 лет.

Следственное управление по ВАО возбудило уголовное дело по статье об убийстве. На месте работают следователи и криминалисты, допрашиваются свидетели, анализируются записи камер видеонаблюдения.

Преображенский межрайонный прокурор координирует работу правоохранителей. Прокуратура взяла расследование на контроль.

Дополнительных подробностей о личности ребенка или обстоятельствах произошедшего пока не приводится.

