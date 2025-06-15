Появилось видео с места аварии с двумя грузовиками и Infiniti на востоке Москвы

Днем 15 июня на востоке столицы на скоростном диаметре столкнулись два грузовых автомобиля и иномарка Infiniti. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 360.ru.

В результате ДТП, которое случилось неподалеку от станции Белокаменная, грузовики буквально смяли легковую машину.

Пострадал водитель Infiniti — его зажало внутри транспортного средства. Прибывшие на место спасатели оперативно деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее стало известно, что пять человек пострадали в аварии на Филатовском шоссе. Вблизи станции метро «Прокшино» столкнулись такси Chery Tiggo и хетчбэк Chevrolet Lanos.