Появилось видео с места аварии с двумя грузовиками и Infiniti на востоке Москвы
Днем 15 июня на востоке столицы на скоростном диаметре столкнулись два грузовых автомобиля и иномарка Infiniti. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 360.ru.
В результате ДТП, которое случилось неподалеку от станции Белокаменная, грузовики буквально смяли легковую машину.
Пострадал водитель Infiniti — его зажало внутри транспортного средства. Прибывшие на место спасатели оперативно деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.
Ранее стало известно, что пять человек пострадали в аварии на Филатовском шоссе. Вблизи станции метро «Прокшино» столкнулись такси Chery Tiggo и хетчбэк Chevrolet Lanos.
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