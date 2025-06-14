Пять человек пострадали в ДТП на Филатовском шоссе

Такси Chery Tiggo и хетчбэк Chevrolet Lanos столкнулись у станции метро «Прокшино». Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Авария произошла на Филатовском шоссе. В результате ДТП пострадали водитель такси, а также двое взрослых и двое детей из другой иномарки. Их передали скорой помощи. Из-за ДТП перекрыли две полосы основного хода в сторону Калужского шоссе.

Очевидец рассказал 360.ru, что водитель Chery не заметил стоящую на аварийке машину и врезался в нее на полной скорости.

«Мы сами чуть не попали в это ДТП, в считаных метрах были», — подчеркнул он.

Мужчина не исключил, что водитель отвлекся на телефон и не следил за дорогой.

«Это километров 80 в час скорость была. <…> Пассажирам шеи могло сломать очень легко», — добавил он.

Ранее крупное ДТП произошло в Подмосковье — на трассе М-2 «Крым» столкнулись автобус и грузовик. В результате пострадали семь человек.