Два грузовика смяли Infiniti на востоке Москвы
Днем 15 июня на скоростном диаметре на востоке Москвы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и иномарки Infiniti. Об этом сообщил источник 360.ru.
Авария случилась в районе Метрогородка неподалеку от станции Белокаменная. Из-за сильного столкновения грузовики смяли легковую машину, внутри которой оказался зажат водитель.
Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно деблокировали и передали пострадавшего врачам скорой помощи. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб и полиции.
Ранее стало известно, что такси Chery Tiggo и хетчбэк Chevrolet Lanos столкнулись у станции метро «Прокшино» на Филатовском шоссе. Пострадали пять человек, в том числе двое детей.
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