Два грузовика смяли Infiniti на востоке Москвы

Днем 15 июня на скоростном диаметре на востоке Москвы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и иномарки Infiniti. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария случилась в районе Метрогородка неподалеку от станции Белокаменная. Из-за сильного столкновения грузовики смяли легковую машину, внутри которой оказался зажат водитель.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно деблокировали и передали пострадавшего врачам скорой помощи. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб и полиции.

Ранее стало известно, что такси Chery Tiggo и хетчбэк Chevrolet Lanos столкнулись у станции метро «Прокшино» на Филатовском шоссе. Пострадали пять человек, в том числе двое детей.