Петербуржцы принесли цветы к месту падения автобуса с пассажирами в реку | 360°

Общество 10 мая 2024, 23:05 Петербуржцы принесли цветы к месту падения автобуса с пассажирами в реку Стихийный мемориал появился на мосту в Петербурге, где упал автобус с людьми РИА «Новости»

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Жители Петербурга несут цветы на Поцелуев мост, откуда сегодня днем упал автобус с пассажирами. В результате ЧП погибли семь человек. Неравнодушные горожане возлагают гвоздики к стихийному мемориалу, сообщили «Известия».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в Telegram-канале, что на набережной работали сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению.

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«Все пострадавших доставили в стационары, где им оказывают необходимая помощь», — отметил он.

Автобус с пассажирами рухнул в Мойку, пробив ограду. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Следственный комитет сообщил о семи погибших.