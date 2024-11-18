Автобус с пассажирами загорелся на дороге в центре Якутска

Огонь охватил пассажирский автобус марки ПАЗ во время движения в центре Якутска. Происшествие случилось на перекрестке улиц Дзержинского и Пояркова, передает «КП-Якутия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Водитель успел вовремя заметить пламя и предупредить пассажиров, в результате никто не пострадал.

Люди смогли самостоятельно покинуть салон транспортного средства до приезда спасателей. По предварительной версии, причиной возгорания автобуса стало короткое замыкание. Сейчас компетентные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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