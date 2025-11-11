Появилось видео с горящим школьным автобусом в Пермском крае

Школьный автобус загорелся на территории учебного заведения в селе Фролы в Пермском крае. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его словам, из здания школы вывели всех учащихся. На место ЧП прибыли пожарные.

«По громкоговорителю сказали, что эвакуация. Вышли с классом на улицу, пошли в сторону магазина. Постояли в нем минут 5-7, потом зашли в спорткомплекс, и там уже ждали минут 30», — рассказал собеседник 360.ru.

По данным пресс-службы МЧС по региону, для тушения возгорания ведомство направило 10 специалистов и две единицы техники. Всего эвакуировались 1450 человек.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение автобуса возле школы», — добавили в пресс-службе.

Площадь возгорания составила 10 «квадратов», в результате ЧП обошлось без пострадавших.

Ранее крупный пожар разгорелся на стройке на Осташковской улице в Москве. Очевидец отметил, что вспыхнул мусоровоз, который работал на строительном объекте.