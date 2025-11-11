Крупный пожар на столичной стройке попал на видео
В Москве вспыхнул крупный пожар на стройке на Осташковской улице. Кадры, снятые очевидцами, оказались в распоряжении 360.ru.
На записи видно, как в небо поднимается огромный столб черного дыма. К месту ЧП прибыли несколько машин скорой помощи, реанимация и пожарные.
«Мусоровоз, который увозил мусор со стройки, начал гореть», — рассказал 360.ru очевидец.
В пресс-службе МЧС России по Москве подтвердили, что огнеборцы ликвидируют возгорание на стройке. Но версию с горящим мусоровозом не подтвердили.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений на адрес установлено, что происходит горение стройматериалов на территории строящегося жилого комплекса», — отметили в пресс-службе.
На месте происшествия работают 28 человек и восемь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
«Пожар локализован. Проводятся работы по полной ликвидации», — добавили в МЧС.
