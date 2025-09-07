Появилось видео с горящим авто на улице Подольских курсантов

На улице Подольских курсантов загорелся автомобиль. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

Машина вспыхнула мгновенно, сообщали очевидцы в Сети. В небо поднялся столб густого дыма, который был виден издалека. Свидетели происшествия сразу же позвонили в пожарную службу.

«Два водителя, видимо, провозили банки с газом, и машина взорвалась. Один водитель убежал через дорогу, а другой отошел от машины на траву», — рассказали 360.ru очевидцы.