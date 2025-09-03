«Они сами в шоке». Машина сгорела дотла во дворе жилого дома в Чертанове

Машина вспыхнула прямо во дворе жилого дома на юге Москвы. ЧП произошло на Россошанской улице в районе Чертаново Южное. Очевидцы рассказали 360.ru подробности происшествия.

По словам жительницы этого двора Екатерины, автомобиль загорелся примерно через полчаса после того, как хозяева приехали на ней домой.

«Хозяева авто приехали на нем домой, и через полчаса соседи позвонили и сказали, что их машина горит. ТО недавно делали… Они сами в шоке, не понимают, как так», — поделилась девушка.

По ее словам, ей тоже позвонили, чтобы она отогнала свою машину подальше от места пожара.

Другая местная жительница Ксения рассказала, что обошлось без пострадавших.

«Мне известно только, что пострадавших нет. У машины сгорел капот и немного салон», — уточнила собеседница 360.ru.

Ранее во Фрязине сгорел КамАЗ. ЧП произошло рядом с фудкортом «Вкусно — и точка». Грузовик задымился и внезапно вспыхнул. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание. Машина выгорела практически полностью.