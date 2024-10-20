Появилось видео с горевшим редким авто Mercury Grand Marquis в Москве

Горевший Mercury Grand Marquis в Москве сняли на видео

Горевший автомобиль Mercury Grand Marquis в Москве сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике — поврежденный пламенем автомобиль. Судя по видео, огонь нанес значительный урон капоту, бамперу и лобовому стеклу редкой машины.

Пожар уже потушили. На кадрах видно, что спасатели покинули место происшествия.

Пламя охватило автомобиль на Смоленской площади в столице днем 20 октября. Причины случившегося не уточнялись. В результате никто не пострадал. Пожар вспыхнул на площади два «квадрата».

Ранее в Ногинске огонь охватил три машины прямо на шоссе. Дотла сгорели «Газель», фура и легковушка. Спасатели потушили огонь.