Полиция начала поиски браконьеров, расстрелявших медведей с вертолета на Камчатке

На Камчатке разыскивают браконьеров, которые расстреляли с вертолета медведей в заказнике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Камчатского края.

Там отметили, что вместе с полицией делают все возможное, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Предположительно, разыскиваемые браконьеры взяли в аренду вертолет Ми-8 и с воздуха застрелили трех медведей в природном заказнике «Река Удочка» в Усть-Большерецком районе. Затем преступники привязали туши животных к вертолету для транспортировки.

«Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — добавили в Минприроды.

На днях в Магаданской области пенсионерка, занимаясь скандинавской ходьбой, встретила медведя. Женщина не растерялась — подняла с земли камни, но бросать их в животное не стала.