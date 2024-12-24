Появилось видео поджога фейерверков в ТЦ в Серпухове

Поджог фейерверков в торговом центре в Серпухове сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На место выехали экстренные службы. В ТЦ расположен МФЦ и банкоматы. Посетителей центра вывели из здания, первый этаж заволокло дымом. Специалисты нашли неподалеку коробку от многозарядного салюта. На видео заметно, что залпом повредило потолок.

Известно, что коробку с фейерверками подожгла пенсионерка.

В Реутове две пенсионерки стали жертвами телефонных злоумышленников. Пожилые женщины подожгли автомобиль сотрудника полиции. Женщины думали, что помогают обезвредить мошенников. Такие указания им дали по телефону люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов.

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