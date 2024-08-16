Появилось видео поджога электропоезда в Москве

В ночь на 15 августа на станции Перово в Москве вспыхнул электровоз. В распоряжении 360.ru оказались кадры с моментом поджога.

На них можно увидеть, как электровоз вспыхнул. Затем к нему подбежали сотрудники депо и принялись тушить. В результате ЧП никто не пострадал, взрывных веществ на территории не обнаружили

По информации Telegram-канала Shot, правоохранители по подозрению в поджоге поезда задержали официантку и двух ее друзей. На допросе подозреваемые заявили, что кураторы с Украины пообещали им за это около 180 тысяч рублей. Теперь фигурантам грозит до 20 лет колонии.

Поджигателями оказались жители Лобни, которые снимали одну квартиру на троих. Это 20-летний Егор, 24-летний Артем и 21-летняя официантка Анна. Они уже дали признательные показания в отделении полиции.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в 2024 году предотвратили порядка 110 терактов и задержали более 1000 человек, причастных к их организации.