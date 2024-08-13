Более 100 терактов предотвратили в России в 2024 году

НАК: в 2024 году в России предотвратили 110 терактов

Фото: РИА «Новости»

Силовые структур в 2024 году предотвратили 110 терактов на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

Заседание комитета прошло во вторник в Москве, в нем приняли участие директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор России Игорь Краснов, руководители антитеррористических комиссий ряда субъектов Российской Федерации и полномочные представители президента в федеральных округах.

«В России в 2024 году предотвратили 110 терактов и пресекли деятельность 45  террористических ячеек. Всего задержали более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности», — заявили в НАК.

Днем ранее президент России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в приграничных регионах. Он отмечал, что главная задача Минобороны заключается в том, чтобы выбить противника с российской территории и совместно с пограничниками надежно прикрыть государственную границу.

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